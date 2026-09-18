Protester mot syriska regeringen efter chockhöjning av bensinpriser

Tidigare i veckan bröt demonstrationer ut i flera syriska städer efter att regeringen kraftigt höjt bränslepriserna, samtidigt som levnadskostnadskrisen, ökad inflation och stigande priser på andra varor slår hårt mot syriska hushåll. Det har rapporterats om protester i städerna Idlib, Hama, Raqqa, Deir al-Zor och Hasakah. Filmer som sprids på sociala medier visar hur demonstranter blockerar…