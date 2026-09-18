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Protester mot syriska regeringen efter chockhöjning av bensinpriser
Demonstranter blockerade flera vägar runt om i landet i flera timmar efter att regeringen höjde priserna i söndags med uppemot 40 procent på diesel och 28 procent på bensin.
Demonstranter blockerade vägar och tände eld på däck i flera syriska städer. Fotograf: X
Publicerad 18 september 2026 kl 12.10
Tidigare i veckan bröt demonstrationer ut i flera syriska städer efter att regeringen kraftigt höjt bränslepriserna, samtidigt som levnadskostnadskrisen, ökad inflation och stigande priser på andra varor slår hårt mot syriska hushåll. Det har rapporterats om protester i städerna Idlib, Hama, Raqqa, Deir al-Zor och Hasakah. Filmer som sprids på sociala medier visar hur demonstranter blockerar…
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