När Ed Sheeran valde kaffepengar över knegarna

I samband med Macklemore-vändorna påminner det amerikanska Starbucks-facket Starbucks Workers United på sociala medier om en annan gång Ed Sheeran tog ställning genom att ”inte ta ställning”. 2023 gjorde han en pr-kampanj för kaffekedjan, bland annat genom att jobba ett låtsasskift på ett av deras fik i Seattle.

När facket, som kallar kedjan för ”den främsta arbetsrättsförbrytaren i USA:s moderna historia”, bad Sheeran om stöd valde han att ”förhålla sig neutral”.

Starbucks Workers United, som organiserar omkring 12 000 baristas har i åratal kämpat för kollektivavtal med bättre löner och villkor och uppmanar konsumenter att bojkotta kedjan tills de anställda fått ett tryggt avtal