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Fackligt

När Ed Sheeran valde kaffepengar över knegarna

Det amerikanska Starbucks-facket påminner om en annan gång Ed Sheeran förhöll sig ”neutral”. Att göra reklam för kaffekedjan är okej, men inte att stödja de anställda som kämpar för bättre löner och villkor.
Ed Sheeran gjorde reklam för kaffekedjan, medan de anställda kämpade för kollektivavtal och bättre arbetsvillkor. Fotograf: Starbucks Workers United
Publicerad 18 september 2026 kl 10.06

I samband med Macklemore-vändorna påminner det amerikanska Starbucks-facket Starbucks Workers United på sociala medier om en annan gång Ed Sheeran tog ställning genom att ”inte ta ställning”. 2023 gjorde han en pr-kampanj för kaffekedjan, bland annat genom att jobba ett låtsasskift på ett av deras fik i Seattle.

När facket, som kallar kedjan för ”den främsta arbetsrättsförbrytaren i USA:s moderna historia”, bad Sheeran om stöd valde han att ”förhålla sig neutral”.

Starbucks Workers United, som organiserar omkring 12 000 baristas har i åratal kämpat för kollektivavtal med bättre löner och villkor och uppmanar konsumenter att bojkotta kedjan tills de anställda fått ett tryggt avtal

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