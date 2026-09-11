Proletären avslöjar: Högerextremt innehåll hos fyra gripna kring Fagerstadådet

I spåren efter skolattacken i Fagersta framträder nu ett nätverk av ungdomar som sprider rasistisk propaganda – varav ett antal av dem uppges ha förberett fler mord. Totalt har fem ungdomar i åldern 13-18 år gripits. Den misstänkte gärningsmannen Liam Nebel, 18, sitter anhållen för att ha mördat en 17-årig flicka och skadat tre pojkar.…