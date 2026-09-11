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Proletären avslöjar:
Proletären avslöjar: Högerextremt innehåll hos fyra gripna kring Fagerstadådet
Efter skolattacken i Fagersta har polisen hittat fler ungdomar med kopplingar till Liam Nebel och nya misstankar om mordplaner och grova hot. Proletärens granskning visar att fyra av fem har spridit rasistiskt, nazistiskt eller högerextremt innehåll. Hos flera återkommer dessutom tidigare skolattacker och deras gärningsmän.
Fotograf: Montage: Proletären
Publicerad 11 september 2026 kl 14.24
I spåren efter skolattacken i Fagersta framträder nu ett nätverk av ungdomar som sprider rasistisk propaganda – varav ett antal av dem uppges ha förberett fler mord. Totalt har fem ungdomar i åldern 13-18 år gripits. Den misstänkte gärningsmannen Liam Nebel, 18, sitter anhållen för att ha mördat en 17-årig flicka och skadat tre pojkar.…
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