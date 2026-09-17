USA rustar i rymden

USA:s försvarsdepartement tillkännagav under måndagen för första gången att de placerat vapen i rymden.

– Det här är första gången som ett land offentligt säger att de har placerat vapen i rymden och det ökar militariseringen, säger Johan Köhler, chef för rymdforskning på Rymdstyrelsen, till Svenska Dagbladet.

Det var under ett rymdkonvent i Maryland i måndags som USA:s flygvapenminister Troy Meink sade att USA placerat ”rymdkontrollvapen” i omloppsbana.

Vad det rör sig om för typ av vapen har inte offentliggjorts, men The Guardian skriver att en talesperson för USA:s rymdstyrka uppgett att det kan röra sig om både ”kinetiska” och ”icke-kinetiska” vapen. Det vill säga både vapen avsedda för strid och andra typer av vapen. Dessa ska enligt samma uttalande kunna användas i både offensivt och defensivt syfte.

Både Kina och Ryssland reagerade på tillkännagivandet, enligt The Guardian. Kinas utrikesdepartement sade i en kommentar att USA ”förbereder sig för krig i yttre rymden” och varnade för att förvandla rymden till ett slagfält och mot upprustning i den.

En talesperson för den ryska regeringen sade i en intervju att de inte anser att vapen hör hemma i rymden och att den bör vara en demilitariserad zon.

Redan 2025 skrev Donald Trump under en exekutiv order för att ”garantera amerikansk dominans av rymden”. Under onsdagen skrev också The Guardian att USA:s försvarschef, Dan Caine, säger att landet måste förbereda sig för strid ”från havets botten” till området kring månen.

Placeringen av massförstörelsevapen, så som kärnvapen, i rymden har varit förbjuden sedan Rymdfördraget 1967, ett fördrag USA både undertecknat och ratificerat. I samma avtal slås också fast att militärbaser inte får etableras på månen eller andra himlakroppar.