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Film

Skamlös sionist-ripoff

Sionisterna har släppt en mot-dokumentär för att rädda pr-skinnet efter den omhuldade filmen Naza, som handlar om Israels många krigsbrott.
*Israelisk propaganda Fotograf: Skärmdump "Naza: The Real STory” / Montage: Proletären
Publicerad 7 oktober 2026 kl 10.03

Dokumentärfilmen Naza, som handlar om Israels många krigsbrott, har hyllats över hela världen. Förutom i sionistsvängen, förstås. 

I Israel har den gjort folkmordsapologeterna så förbannade att de sett sig tvungna att släppa en motdokumentär med titeln Naza: The Real Story. I filmen snackar IDF-soldater om att det inte är deras fel att de mördat över 73.000 män, kvinnor och barn och lemlästat hundratusentals till.

Propagandadokumentären lånar flera berättarknep från originalet och är filmad i ungefär samma stil. De har till och med köpt domännamnet nazadocumentary.com, där man kan streama filmen gratis, för att förvirra folk ytterligare.

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