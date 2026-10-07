Skamlös sionist-ripoff

Dokumentärfilmen Naza, som handlar om Israels många krigsbrott, har hyllats över hela världen. Förutom i sionistsvängen, förstås.

I Israel har den gjort folkmordsapologeterna så förbannade att de sett sig tvungna att släppa en motdokumentär med titeln Naza: The Real Story. I filmen snackar IDF-soldater om att det inte är deras fel att de mördat över 73.000 män, kvinnor och barn och lemlästat hundratusentals till.

Propagandadokumentären lånar flera berättarknep från originalet och är filmad i ungefär samma stil. De har till och med köpt domännamnet nazadocumentary.com, där man kan streama filmen gratis, för att förvirra folk ytterligare.