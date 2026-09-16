Film om Israels krigsbrott har vind i seglen

FILM Den israeliska dokumentären Naza, om Israels systematiserade massmord på civila palestinier, möttes av en 25 minuter lång stående ovation när den visades på Internationella filmfestivalen i Venedig nyligen. Den tilldelades också juryns specialpris. ”Naza” är en militär förkortning för det beräknade antalet civila förluster i en militär aktion. Filmen bygger på intervjuer med 24 israeliska…