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Film
Film om Israels krigsbrott har vind i seglen
Naza gör succé.
Yuval Abraham och Rachel Szor prisas för filmen Naza. Fotograf: Ondine Goat/Wikimedia Commons (CC BY-SA 4.0)
Publicerad 16 september 2026 kl 10.43
FILM Den israeliska dokumentären Naza, om Israels systematiserade massmord på civila palestinier, möttes av en 25 minuter lång stående ovation när den visades på Internationella filmfestivalen i Venedig nyligen. Den tilldelades också juryns specialpris. ”Naza” är en militär förkortning för det beräknade antalet civila förluster i en militär aktion. Filmen bygger på intervjuer med 24 israeliska…
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