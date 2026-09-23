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Motorsport
F1-stjärna stödjer Macklemore
Lewis Hamilton, sjufaldig F1-världsmästare, backar upp rapartisten Macklemore om Palestina. – Tack för att du höjer rösten. Jag står bakom dig, skriver Hamilton på sociala medier.
F1-stjärnan Lewis Hamilton stödjer rapparen Macklemore. Fotograf: Montage: Proletären
Publicerad 23 september 2026 kl 11.37
När den amerikanske rapparen Macklemore höjde rösten och utropade ”Free Palestine” på en konsert i New Jersey, fick han sparken som backup-artist på världstjärnan Ed Sheerans turné i USA (se sid 12). u ställer sig en av idrottsvärldens tyngsta profiler bakom Macklemore: den 41-årige britten Lewis Hamilton, som är sju gånger världsmästare i Formel 1-racing.…
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