F1-stjärna stödjer Macklemore

När den amerikanske rapparen Macklemore höjde rösten och utropade ”Free Palestine” på en konsert i New Jersey, fick han sparken som backup-artist på världstjärnan Ed Sheerans turné i USA (se sid 12). u ställer sig en av idrottsvärldens tyngsta profiler bakom Macklemore: den 41-årige britten Lewis Hamilton, som är sju gånger världsmästare i Formel 1-racing.…