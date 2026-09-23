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Amerikansk Fotboll

Hyllade mördade palestinska flickan – får böta 117.000 kronor

Azeez Al-Shaair Fotograf: Instagram
Publicerad 23 september 2026 kl 11.31

11.941 dollar (motsvarande 117.730 kronor) . Det är vad NFL-spelaren Azeez Al-Shaair, linebacker i Houston Texans, får böta för att ha skrivit ”Hind Rajab” på sin ögonsvärta under matchen mot Buffalo Bills den 13 september. Hind var en femårig flicka som mördades av isreliska styrkor i Gaza 2024 och blev en symbol för det palestinska lidandet.

Al-Shaair får stöd av en annan proffsatlet. NBA-stjärnan Kyrie Irving, känd Palestinavän, svarade snabbt på X: ”Jag tar hand om hans bot”.

Den amerikanska footballigan har hårda regler för vad man får och inte får göra med sin utrustning och ögonsvärta. Al-Shaair har tidigare i år bötats för att ha skrivit ”Stoppa folkmordet” på samma sätt.

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