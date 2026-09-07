Lås upp hela webbplatsen
Teater
Ett lustmord på V
Chattrafiken mellan tre ledande politiker blev politisk cirkus i Alingsås. Nu har den cirkusen blivit teater på Stadsteatern i Stockholm. En föreställning som är ett lustmord på Vänsterpartiet.
Fotograf: Pressbild / Kulturhuset stadsteatern
Publicerad 7 september 2026 kl 13.41
Det måste har varit svårt för regissören Nanna Olasdotter Hallberg att göra teater av den närmast sanslöst sorglustiga politiska cirkus som utspelade sig i Alingsås i början av förra året. Men Hallberg har lyckats. För den som inte är fullständigt insatt i Alingsåshändelserna är den pjäs som hade premiär på Stadsteaterns Lilla scen i lördags,…
Få tillgång till hela tidningen
Digitalt
1 kr
första månaden
Därefter 79 kr/månaden.
Alla artiklar på proletaren.se
E-tidningen
Tillgång till arkivet från 2016
På Papper
(+ digitalt)
119 kr/mån
Tidningen hem i brevlådan varje vecka
Alla artiklar på proletaren.se
E-tidningen
Tillgång till arkivet från 2016
Ovanstående är löpande prenumerationer utan bindningstid.
Öppna proletaren.se/prenumerera i din webbläsare och välj en prenumeration.
Logga sedan in i appen med ditt konto.
Logga sedan in i appen med ditt konto.
Redan prenumerant?
Har du inget konto sedan tidigare? Glömt ditt lösenord?
Gå till hjälpsidorna.
Gå till hjälpsidorna.