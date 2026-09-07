Ett lustmord på V

Det måste har varit svårt för regissören Nanna Olasdotter Hallberg att göra teater av den närmast sanslöst sorglustiga politiska cirkus som utspelade sig i Alingsås i början av förra året. Men Hallberg har lyckats. För den som inte är fullständigt insatt i Alingsåshändelserna är den pjäs som hade premiär på Stadsteaterns Lilla scen i lördags,…