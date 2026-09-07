Ruben Östlund: ”Amerikanska militären har fattat kulturens kraft”

Karin Boye, Totta Näslund, Sonya Hedenbratt, Gunnar Gren, Sven Wollter, Håkan Hellström och den nyligen avlidne Weiron Holmberg. Många är de göteborgslegendarer som fått en spårvagn uppkallad efter sig. Ett av stadens finaste sätt att hylla de söner och döttrar som utmärkt sig. Nu är turen kommen till Ruben Östlund, den Cannesbelönade filmskaparen som gett…