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Ruben Östlund: ”Amerikanska militären har fattat kulturens kraft”
Göteborgssonen Ruben Östlund fick en spårvagn uppkallad efter sig. Proletären haffade tag i den prisbelönte filmregissören för en pratstund om kulturpolitik och krigshets.
Fotograf: Artur Szandrowski
Publicerad 7 september 2026 kl 13.42
Karin Boye, Totta Näslund, Sonya Hedenbratt, Gunnar Gren, Sven Wollter, Håkan Hellström och den nyligen avlidne Weiron Holmberg. Många är de göteborgslegendarer som fått en spårvagn uppkallad efter sig. Ett av stadens finaste sätt att hylla de söner och döttrar som utmärkt sig. Nu är turen kommen till Ruben Östlund, den Cannesbelönade filmskaparen som gett…
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