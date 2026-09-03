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SD-politiker häktad för grovt narkotikabrott
En kandidat i valet till fullmäktige i Karlstad sitter häktad för grovt narkotikabrott. Mannen representerar Sverigedemokraterna.
Publicerad 3 september 2026 kl 10.10
Sverigedemokraterna tvingas stryka ytterligare en kandidat i valet den 13 september. Efter att ledande partiföreträdare dömts för våldtäkt och en annan häktats för barnpornografibrott, en tidigare polis dömts för rattfylla och flera andra dömts för olika typer av sexualbrott, försvinner nu ytterligare en SD-representant från den politiska scenen: en lokal SD-medlem från Karlstad sitter häktad…
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