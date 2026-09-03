SD-politiker häktad för grovt narkotikabrott

Sverigedemokraterna tvingas stryka ytterligare en kandidat i valet den 13 september. Efter att ledande partiföreträdare dömts för våldtäkt och en annan häktats för barnpornografibrott, en tidigare polis dömts för rattfylla och flera andra dömts för olika typer av sexualbrott, försvinner nu ytterligare en SD-representant från den politiska scenen: en lokal SD-medlem från Karlstad sitter häktad…