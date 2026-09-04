Malmöelever fortsätter protestera: ”Handlar om vår vaktis, men också om alla utvisningar”

Mohammed Nour Oklah har bott i Sverige sedan 2014. Han arbetar som vaktmästare på Malmö Latinskola. Nu hotas han, liksom många andra, av Tidöpartiernas brutala utvisningspolitik. Eleverna på skolan har strejkat, arrangerat demonstrationer och manifestationer för att Oklah ska få stanna. I demonstrationen syntes plakat med texter som Latin hjärta vaktis och Ingen människa är illegal. Alex Mulinari…