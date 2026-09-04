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Malmöelever fortsätter protestera: ”Handlar om vår vaktis, men också om alla utvisningar”
Kampen fortsätter för den utvisningshotade vaktmästaren Mohammed Nour Oklah på Malmö latinskola. Eleverna strejkar och planerar ytterligare åtgärder.
Elever från Malmö Latinskola protesterar mot utvisningar i allmänhet och för att deras vaktmästare ska få stanna i Sverige. Fotograf: Henrik Johansson
Publicerad 4 september 2026 kl 15.08
Mohammed Nour Oklah har bott i Sverige sedan 2014. Han arbetar som vaktmästare på Malmö Latinskola. Nu hotas han, liksom många andra, av Tidöpartiernas brutala utvisningspolitik. Eleverna på skolan har strejkat, arrangerat demonstrationer och manifestationer för att Oklah ska få stanna. I demonstrationen syntes plakat med texter som Latin hjärta vaktis och Ingen människa är illegal. Alex Mulinari…
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