Allards populism utmanar inte systemet

Ingen har väl missat Markus Allard. Med virala klipp från kommun - och regionfullmäktige har vi fått se hur han, ofta med hård och aggressiv ton, svingar vitt och brett. Förutom mandat i kommun och region siktar Allard och Örebropartiet även på riksdagen genom att i detta val få minst 12 procent i Örebro läns…