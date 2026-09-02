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Allards populism utmanar inte systemet
Genom vulgärt tonläge, populism och hemsnickrade “marxistiska” analyser lyckas Markus Allard ibland peka på verkliga problem för arbetare och vanligt folk. Men resultatet är systembevarande populism, där den rika eliten kommer undan.
Fotograf: Skärmdump: X.com @Markus_Allard/Örebropartiet/Montage: Proletären
Publicerad 2 september 2026 kl 14.44
Ingen har väl missat Markus Allard. Med virala klipp från kommun - och regionfullmäktige har vi fått se hur han, ofta med hård och aggressiv ton, svingar vitt och brett. Förutom mandat i kommun och region siktar Allard och Örebropartiet även på riksdagen genom att i detta val få minst 12 procent i Örebro läns…
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