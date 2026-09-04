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Syd-syd-samarbete
Xi, Putin och Modi på SCO-toppmöte – fördömer USA
SCO-länderna säger att de strävar efter en mer rättvis världsordning och ett mer självständigt internationellt finansiellt system som inte är beroende av USA eller den amerikanska dollarn.
På toppmötet närvarade bland andra Belarus president Aleksandr Lukasjenko, Irans president Masoud Pezeshkian, Indiens premiärminister Narendra Modi, Pakistans premiärminister Shehbaz Sharif, Rysslands president Vladimir Putin och Kinas president Xi Jinping. Fotograf: Narendra Modi/X
Publicerad 4 september 2026 kl 12.37
Statsöverhuvuden från flera av världens största länder samlades i helgen i Kirgizistans huvudstad Bisjkek för det årliga toppmötet i Shanghai Cooperation Organization (SCO). Mötet avslutades under tisdagen med antagandet av Bisjkekdeklarationen, som bland annat fördömer USA:s och Israels krig mot Iran samt västerländska sanktioner mot flera av medlemsstaterna. ”Medlemsstaterna uttrycker sina kondoleanser till Islamiska republiken…
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