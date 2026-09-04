Xi, Putin och Modi på SCO-toppmöte – fördömer USA

Statsöverhuvuden från flera av världens största länder samlades i helgen i Kirgizistans huvudstad Bisjkek för det årliga toppmötet i Shanghai Cooperation Organization (SCO). Mötet avslutades under tisdagen med antagandet av Bisjkekdeklarationen, som bland annat fördömer USA:s och Israels krig mot Iran samt västerländska sanktioner mot flera av medlemsstaterna. ”Medlemsstaterna uttrycker sina kondoleanser till Islamiska republiken…