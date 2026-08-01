Lås upp hela webbplatsen
Spårvagnsföraren: ”Det känns som att de inte tror att man är sjuk”
Mazdak Toosinejhad omfattas själv inte av kravet på förstadagsintyg, men reagerar på hur det används mot hans kollegor. Han tror att den minskade förarbristen gjort det möjligt för Göteborgs Spårvägar att sätta hårdare press på de anställda: ”Man vågar trycka lite hårdare mot oss.”
Publicerad 31 augusti 2026 kl 11.10
24 spårvagnsförare på Göteborgs spårvägar måste lämna in läkarintyg redan från den första dagen de är sjuka. I resten av bolaget omfattas endast en person av samma krav. Bolaget hänvisar till förarnas sjukfrånvaro men Proletärens granskning visar att även andra avdelningars personal ligger på liknande nivåer. – Jag tycker att det är väldigt orättvist. Det…
Få tillgång till hela tidningen
Digitalt
1 kr
första månaden
Därefter 79 kr/månaden.
Alla artiklar på proletaren.se
E-tidningen
Tillgång till arkivet från 2016
På Papper
(+ digitalt)
119 kr/mån
Tidningen hem i brevlådan varje vecka
Alla artiklar på proletaren.se
E-tidningen
Tillgång till arkivet från 2016
Ovanstående är löpande prenumerationer utan bindningstid.
Öppna proletaren.se/prenumerera i din webbläsare och välj en prenumeration.
Logga sedan in i appen med ditt konto.
Logga sedan in i appen med ditt konto.
Redan prenumerant?
Har du inget konto sedan tidigare? Glömt ditt lösenord?
Gå till hjälpsidorna.
Gå till hjälpsidorna.