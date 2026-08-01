Spårvagnsföraren: ”Det känns som att de inte tror att man är sjuk”

24 spårvagnsförare på Göteborgs spårvägar måste lämna in läkarintyg redan från den första dagen de är sjuka. I resten av bolaget omfattas endast en person av samma krav. Bolaget hänvisar till förarnas sjukfrånvaro men Proletärens granskning visar att även andra avdelningars personal ligger på liknande nivåer. – Jag tycker att det är väldigt orättvist. Det…