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Folkets företrädare

Noll av 80 toppkandidater är arbetare

Inte en enda av riksdagspartiernas 80 toppkandidater i Stockholms län har arbetat i ett LO-yrke under de senaste tio åren. Proletärens granskning visar stora skillnader mellan partierna – från fem kandidater med LO-bakgrund hos SD till bara en hos V, MP, L och KD.
Fotograf: Proletären
Publicerad 7 september 2026 kl 10.41
Proletären har granskat yrkesbakgrunden hos riksdagspartiernas tio toppkandidater i Stockholms län. Av de sammanlagt 80 kandidaterna arbetar inte en enda i dag i ett LO-yrke. Bara 17 (cirka 21 procent) har någon gång haft ett LO-jobb. Granskningen bygger på kandidaternas egna uppgifter i CV:n, på LinkedIn och i riksdagens ledamotsprofiler samt på intervjuer och partiernas…

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