Noll av 80 toppkandidater är arbetare

Proletären har granskat yrkesbakgrunden hos riksdagspartiernas tio toppkandidater i Stockholms län. Av de sammanlagt 80 kandidaterna arbetar inte en enda i dag i ett LO-yrke. Bara 17 (cirka 21 procent) har någon gång haft ett LO-jobb. Granskningen bygger på kandidaternas egna uppgifter i CV:n, på LinkedIn och i riksdagens ledamotsprofiler samt på intervjuer och partiernas…