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Sverigedemokraterna har flest arbetare på vallistorna
Arbetare utgör bara 18 procent av kandidaterna i årets val och har dessutom svårare att nå de högsta platserna. Men skillnaderna är stora mellan riksdagspartierna: hos SD är mer än var tredje kandidat arbetare – hos Miljöpartiet färre än var tionde.
Publicerad 7 september 2026 kl 10.30
Totalt kandiderar drygt 54.000 personer till kommuner, regioner och riksdag i årets val. Enligt en granskning av tidningen Arbetsvärlden kan omkring 40 procent av riksdagspartiernas kandidater klassas som tjänstemän och endast 18 procent är arbetare där merparten finns på Sverigedemokraternas listor. Ytterligare 9 procent är företagare och 12 procent pensionärer. Omkring 22 procent har inte…
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