Säpodrömmen slutade med rörbomber och fem års fängelse

Den 20 augusti dömdes en 22-årig student på Försvarshögskolan till fem års fängelse i Södertörns tingsrätt för bland annat förberedelse till allmänfarlig ödeläggelse, grovt brott mot lagen om brandfarliga och explosiva varor samt vapensmuggling. Allt började i november 2025 när Tullverket upptäckte en försändelse från USA med en bok som hade med ett låsbart lönnutrymme…