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Den våldsbejakande rasismen

Säpodrömmen slutade med rörbomber och fem års fängelse

Han ville bli polis och drömde om att arbeta på Säpo. Nu har en 22-årig student på Försvarshögskolan dömts till fem års fängelse efter att tre rörbomber hittats i hans lägenhet. Utredningen hittade också Mein Kampf, förintelseförnekande litteratur och nazistiska symboler.
Fotograf: FUP/Montage: Proletären
Publicerad 4 september 2026 kl 13.06
Den 20 augusti dömdes en 22-årig student på Försvarshögskolan till fem års fängelse i Södertörns tingsrätt för bland annat förberedelse till allmänfarlig ödeläggelse, grovt brott mot lagen om brandfarliga och explosiva varor samt vapensmuggling. Allt började i november 2025 när Tullverket upptäckte en försändelse från USA med en bok som hade med ett låsbart lönnutrymme…

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