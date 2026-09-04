Lås upp hela webbplatsen
Den våldsbejakande rasismen
Säpodrömmen slutade med rörbomber och fem års fängelse
Han ville bli polis och drömde om att arbeta på Säpo. Nu har en 22-årig student på Försvarshögskolan dömts till fem års fängelse efter att tre rörbomber hittats i hans lägenhet. Utredningen hittade också Mein Kampf, förintelseförnekande litteratur och nazistiska symboler.
Fotograf: FUP/Montage: Proletären
Publicerad 4 september 2026 kl 13.06
Den 20 augusti dömdes en 22-årig student på Försvarshögskolan till fem års fängelse i Södertörns tingsrätt för bland annat förberedelse till allmänfarlig ödeläggelse, grovt brott mot lagen om brandfarliga och explosiva varor samt vapensmuggling. Allt började i november 2025 när Tullverket upptäckte en försändelse från USA med en bok som hade med ett låsbart lönnutrymme…
Få tillgång till hela tidningen
Digitalt
1 kr
första månaden
Därefter 79 kr/månaden.
Alla artiklar på proletaren.se
E-tidningen
Tillgång till arkivet från 2016
På Papper
(+ digitalt)
119 kr/mån
Tidningen hem i brevlådan varje vecka
Alla artiklar på proletaren.se
E-tidningen
Tillgång till arkivet från 2016
Ovanstående är löpande prenumerationer utan bindningstid.
Öppna proletaren.se/prenumerera i din webbläsare och välj en prenumeration.
Logga sedan in i appen med ditt konto.
Logga sedan in i appen med ditt konto.
Redan prenumerant?
Har du inget konto sedan tidigare? Glömt ditt lösenord?
Gå till hjälpsidorna.
Gå till hjälpsidorna.