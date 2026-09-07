Kommunistiska Partiet kan ta mandat: ”Ser det som en möjlighet”

I både Göteborg och Nybro växer stödet för kategorin ”övriga partier”, enligt färska opinionsundersökningar. Kommunistiska Partiet hoppas vara en del av uppgången – och möjligheten att ta ett kommunalt mandat hägrar.

I Göteborg uppger hela 4,7 procent att de skulle rösta på något annat parti än de som är etablerade i kommunfullmäktige – 0,7 procentenheter mer än valresultatet 2022.

Det handlar om partier som Medborgerlig Samling, Partiet Nyans och Kommunistiska Partiet, påpekar Hjalmar Strid på Novus för Göteborgs-Posten. Han menar dock att det inte går att avgöra om något enskilt parti sticker ut.

– Det är såklart kul att stapeln växer eftersom vi förmodligen är en del av ökningen. Vi har en bra känsla inför valet, säger Pia Jacobsen, Kommunistiska Partiets förstanamn i Göteborg, som hoppas att partiet står för en del av ökningen och därmed skulle kunna ha en möjlighet att nå de två procent som krävs för att ta ett mandat.

I kommunvalet 2022 blev Partiet Nyans störst bland partierna utanför fullmäktige, med 1,5 procent av rösterna. Kommunistiska Partiet fick 0,4 procent – men har enligt Pia Jacobsen gjort en betydligt bättre valrörelse än förra valet.

Pia Jacobsen är förstanamn på Kommunistiska partiets kommunlista i Göteborg. Foto: Proletären.

Partiet har haft tre fasta valstugor och två valtält i Göteborg. Responsen har varit bra och många har anmält sig till partiets programcirklar, berättar hon.

Är då inte en röst på ett parti som inte sitter i fullmäktige bortkastad?

– I Göteborg har vänsterblocket redan egen majoritet. Då behöver man inte rösta in ännu en sosse eller vänsterpartist i fullmäktige. Man kan lika gärna lägga en röst på ett mandat till en revolutionär röst.

Hon påminner också om möjligheten att rösta på olika partier i de tre valen.

– Rösta K i kommunvalet och vad man så önskar i region- och riksdagsvalet. En ödmjuk påminnelse.

I Nybro uppger 3,2 procent av väljarna att de skulle rösta på ”övriga partier” i kommunvalet, enligt en mätning från Novus. Det är 1,3 procentenheter mer än resultatet för övriga partier i valet 2022.

Här består kategorin i princip av två partier: Kommunistiska Partiet och det nystartade Nybro landsbygd- och stadsparti, påpekar Johan Karlsson, Kommunistiska Partiets förstanamn i Nybro.

– Det intressanta är att undersökningen gjordes för en månad sedan. Då hade varken Kommunistiska Partiet eller Nybro landsbygd- och stadsparti ens påbörjat valrörelserna.

Johan Karlsson är förstanamn på Kommunistiska partiets kommunlista i Nybro. Foto: Privat

Han tror därför att stödet kan fortsätta växa fram till valdagen.

– Många i Nybro visste nog inte ens om att Kommunistiska Partiet kandiderar till fullmäktige när undersökningen gjordes.

För Kommunistiska Partiet är målet att ta sig in i kommunfullmäktige. I valet 2022 fick partiet 1,3 procent av rösterna. För att få ett mandat behövs två procent.

– Vi ser optimistiskt på den här valrörelsen. Och det handlar inte bara om opinionsundersökningen från Novus. Vi har ett starkt fäste i Kungshall, där det finns boende som har kampanjat för oss under en längre tid. Ibland utan att vi ens vetat om det själva.

Med förra valets valdeltagande skulle omkring 256 röster motsvara två procent, enligt Johan Karlssons beräkning. Med ett högre valdeltagande tror han att det kan krävas närmare 300 röster.

– Den här valrörelsen har varit väldigt hajpad och jag tror att valdeltagandet kommer att bli högre. Ska man vara på den säkra sidan krävs det nog strax under 300 röster för att komma in. Jag ser det absolut som en möjlighet.

I Ludvika kommun visar en lokal opinionsundersökning att Kommunistiska Partiet ligger på 1,1 procent av rösterna, en bit från de två procent som krävs för att komma in. Samtidigt är felmarginalen stor, framförallt bland mindre partier.

I flera andra kommuner där K ställer upp visar lokala opinionsundersökningar på ett stöd för ”Övriga partier” på runt 1 procent. Hur stor andel som utgörs av K-röster går inte att säga.

Kommunistiska Partiet ställer upp i 18 kommunval och ett regionval. Se mer information på val.kommunisterna.org.