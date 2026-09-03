Det är eftermiddag i Ludvika. Bilköer med folk på väg hem från jobbet sträcker sig så långt ögat når fram till den stora rondellen i utkanten av centrum.

Att sitta i bilkö hör till vardagen för många Ludvikabor – men tristessen bryts av ett tiotal personer som står vid rondellen. De håller i kubanska och palestinska flaggor och reser en banderoll med budskapet: ”Bekämpa USA-imperialismen!”

– Vi är här i solidaritet med palestinierna och kubanerna och brukar stå här varannan vecka. Vi samlas några stycken, både partimedlemmar och icke-medlemmar i en solidaritetshandling, säger Lars Steiner från Kommunistiska Partiet Ludvika.

För nästan exakt två år sedan började Kommunistiska Partiet i Ludvika att hålla regelbundna aktioner i rondellen. Sedan dess har även folk utanför partiet anslutit sig till solidaritetshandlingen. P-O Thellander, som är medlem i Folket i Bild/Kulturfront, berättar:

– Jag kom med för ungefär ett år sedan. Det är viktigt att visa att det finns en solidaritet med folket i Gaza. Det är helt otroligt att Ulf Kristersson säger att vi tar hit konflikter från Mellanöstern när vi är med och göder dem. Sverige köper vapen från Israel.

Några meter från honom står Marleene Avalos med en keffiyeh runt halsen och en Palestinaflagga i handen. När Proletären frågar varför hon deltar dröjer inte svaret:

– Varför inte? Det finns inga ord för att beskriva folkmordet. Att vi stått här i regn och i kyla, i alla väder, det visar att ingenting stoppar oss tills det här folkmordet har upphört. Det är inte rätt, inte mänskligt, vad Israel gör i Gaza.

Att aktionen gör intryck på Ludvikaborna ännu två år senare märker man snabbt. Bilister tutar i solidaritet när de kör förbi, vissa gör tummen upp eller vevar ned rutan och ropar ut sitt stöd. Enligt Lars Steiner har reaktionerna på solidaritetsaktionen varit övervägande positiva:

– Massvis med bilar åker förbi. Ibland får vi tummen upp och ibland ett fult finger, men det finns jättemycket folk som stödjer det vi gör – såväl invandrare som svenskar, säger han.

Samtidigt som Ludvikaavdelningen fortsätter att stå vid rondellen varannan vecka bedriver de valkampanj i kommunen. Mellan 2018 och 2022 hade Kommunistiska Partiet ett mandat i kommunfullmäktige – och kommer man in igen har Ludvikakommunisterna i avsikt att lyfta in Palestinarörelsens krav om total bojkott av Israel i kommunfullmäktige.

– Vi driver en kommunal bojkott av Israel i valet, det är en självklarhet. Det är svårt att göra någonting konkret för Kuba på kommunal nivå – det hade varit insamlingar i sådana fall. Men vi fördömer naturligtvis blockaden, avslutar Lars Steiner.