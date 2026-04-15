De samlar in namn för sänkta hyror: ”Många betalar halva sin lön”

– Hyresfrågan är något folk känner in på skinnet, säger Thomas Dahlén.

– Ja, det är många som betalar halva sin lön i hyra, fyller Marie Lundberg i.

Marie och Thomas är medlemmar i Kommunistiska Partiet i Göteborg och de har jobbat med bostadsfrågan och hyresfrågan i många år. Nu har de tillsammans i Kommunisternas partiförening i Kortedala, Gamlestan och Bergsjön i nordöstra Göteborg lämnat in ett medborgarförslag om kraftigt sänkta hyror för de bostäder som ägs av allmännyttan. I förslaget kräver de också ett stopp för vinster i kommunalt ägda bostadsbolag – något de menar är en dubbelbeskattning av hyresgäster.

– Egentligen är ju en sänkning av hyrorna med 30 procent alldeles för lite, de här husen är ju betalda många gånger om, säger Marie Lundberg.

Medborgarförslaget är ett resultat av partiföreningens långa arbete med hyresfrågan. Under de senaste åren har föreningen haft två möten med tema bostadspolitik – ett sätt att engagera hyresgäster i området. Under den första månaden förslaget låg ute lyckades det samla in 200 röster, något både Marie Lundberg och Thomas Dahlén är nöjda med.

– Den största kampen är den mot uppgivenheten. Folk här är medvetna om att de blir grundlurade och man konstaterar ju tillsammans att man inte kan ha de här hyrorna, men det finns inga politiker som vill lyssna om det inte är valår, säger Thomas Dahlén.

Kommunisternas partiförening i Kortedala har gjort en film där de lägger fram argumenten bakom sitt förslag.

Ett exempel de båda tar upp är hur hyresgästerna på Siriusgatan i Bergsjön lyckades stoppa renovräkningarna i sitt område. De fick rätt i hyresnämnden, med hänsyn till hyresgästernas ekonomiska situation. Då överklagade Göteborgspolitikerna, som styr det kommunala bolaget Familjebostäder, beslutet till hovrätten – där de fick rätt och körde över hyresgästerna. I spetsen gick bolagets vänsterpartistiska ordförande.

Ett annat exempel de tar upp är kollektivhusföreningen Trädet. Ett kollektivhus som drevs av de boende med självförvaltning i 25 år i en byggnad som tillhör det kommunala bostadsbolaget Poseidon. Trädet satte sina egna hyror.

När lagen ändrades 2011 och de kommunala bostadsbolagen blev tvungna att drivas enligt marknadsmässiga principer tvingades föreningen att skriva på ett nytt avtal med Poseidon, utan egen förvaltning. Detta för att hyrorna skulle upp i nivå med grannhusens. Poseidon ansåg att det var en förvaltningsform som var särskilt olämpad att drivas affärsmässigt.

– Det sved ju i ögonen på bostadsbolaget att hyrorna i Trädet var 40 procent billigare än dem i närliggande hus, säger Thomas Dahlén.

De lyfter också hur de kommunala bostadsbolagen förutom direkt vinst som går upp i moderbolaget också för över pengar vid sidan om, något två tidigare yrkesrevisorer påpekade i en artikel 2025 i den göteborgska lokaltidningen Spanaren.

– Det är stora summor det handlar om, säger Marie Lundberg.

– Det är häpnadsväckande att läsa att bolagen om de inte fört över totalt 3 miljarder mellan 2017 och 2023 hade kunnat hålla hyrorna nere samtidigt som vräkningarna av barn i Göteborg ökat med 50 procent de senaste tre åren.

– Om de kommunala bostadsbolagen sänker hyran kommer även de privata behöva göra det. Som det ser ut nu är hyresfastigheter en av de mest lönsamma branscherna, påpekar Thomas Dahlén.

Hyresfrågan är viktig. Thomas Dahlén pekar ut en banderoll om sänkta hyror som hängt uppe i över två månader. Foto: Proletären

Partiföreningen hoppas samla in ännu fler underskrifter på sitt medborgarförslag innan tiden för underskrifter löper ut den 23 april, men de betonar också att det viktigaste med förslaget är att upplysa om och få presentera argumenten för sänkta hyror.

– Tanken är att fortsätta arbeta med det här, även om politikerna inte svarar. Det viktigaste med medborgarförslaget är att lyfta fram argumenten, för de är giltiga även långt utanför Kortedala eller Göteborg, säger Marie Lundberg och fortsätter:

– Vi vill få folk att tänka såhär inför valet att om någon vill ha din röst, fråga då: Vill du sänka hyrorna?