Lås upp hela webbplatsen
Prenumerera
K i kommunpolitiken

Lysekils kommun säljer attraktiva hyresrätter – blir vinstobjekt åt kapitalister

De allmännyttiga bostäderna blir nu ”marknadsmässiga” profitobjekt – bara Kommunistiska Partiets två ledamöter röstade emot i fullmäktige.
Lysekil Fotograf: Wikimedia Commons/W.carter
Publicerad 13 mars 2026 kl 08.00
Förra veckan gav den politiska majoriteten (29 röster för, 2 emot) i Lysekil klartecken till försäljning av en fjärdedel av hyresrätterna i bostadsområdet Badhusberget med panoramautsikt över västerhavet och Saltöfjorden.  Från att ha varit kommunal(bolag)ägda hyresrätter blir bostäderna nu ”marknadsmässiga” profitobjekt. Merparten av de 112 hyresrätter, som 8 av 9 politiska partier på förra veckans…

Få tillgång till hela tidningen

Digitalt

1 kr
första månaden
Därefter 79 kr/månaden.
Alla artiklar på proletaren.se
E-tidningen
Tillgång till arkivet från 2016
Välj

På Papper
(+ digitalt)

119 kr/mån
Tidningen hem i brevlådan varje vecka
Alla artiklar på proletaren.se
E-tidningen
Tillgång till arkivet från 2016
Välj
Ovanstående är löpande prenumerationer utan bindningstid.
Redan prenumerant?
Logga in
Har du inget konto sedan tidigare? Glömt ditt lösenord?
Gå till hjälpsidorna.