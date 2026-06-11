Spelaren som gav Hitler ett NEIN!

Matthias Sindelar spelade bara en VM-turnering. 1934 blev Sindelar blåst på den VM-titel han och Österrikes fantastiska Wunderteam förtjänade. Proletärens Janne Bengtsson berättar om Österrikes och en av Europas genom alla tider största fotbollsspelare: en principfast socialist och antifascist som vägrade ställa upp för Hitler.

Zentral Friedhof i utkanten av Wien är viloplatsen för några av Österrikes största personligheter. Här vilar Ludwig van Beethoven, Franz Schubert, Johannes Brahms och valsdynastin Strauß (Johann, Eduard och Josef). Här vilar också en artist inom ett annat område: Matthias Sindelar, på sin tid en av Europas största fotbollsspelare. Den tjeckiskfödde österrikaren var en av de ledande spelarna i Österrikes Wunderteam (Mirakellaget) som dominerade den europeiska fotbollen under 1930-talet. En magiker på planen och en viktig del av Hugo Meisls legendariska lag som under 1930-talet gjorde Österrike till den europeiska fotbollens verkliga stormakt.

Wunderteam var en av favoriterna till VM-titeln i Italien 1934, men nådde