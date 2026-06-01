Arja levererar – Bella Ciao-allsång utanför slottet

Finlands fräsigaste sångtant, Arja Saijonmaa, bjöd på en kanonkonsert på Skeppsbrokajen i Stockholm i torsdags.

81-åringen satte ribban högt – och rött – redan från början med partisandängan Bella Ciao på originalspråk, följt av sånger av frihetskämpen, kommunisten och filmmusiklegendaren Mikis Theodorakis (som hon samarbetat mycket med).

Arja varvade låtarna med mysigt mellansnack och avslutade med en hitkavalkad (Jan Hammarlunds Jag vill leva i Europa, Melloklassikern Högt över havet, med flera).

Att höra tusen pers sjunga ”O partigiano, portami via…” utanför Kungliga slottet kändes upplyftande. Inte ens hutlösa 90+ spänn för en stor stark i reklam-öltältet strödde smolk i bägaren denna sköna sensommarkväll.

Kiitos, Arja!