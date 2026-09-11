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Greenwashing
Vände sig emot samarbete med israeliskt storföretag – fick skriftlig varning
Proletären har tagit del av interna meddelanden som visar att företaget RES tystat anställda som ifrågasatt samarbeten med israeliska Enlight.
Proletären har tagit del av interna meddelanden som visar ett missnöje med RES samarbeten med Enlight. Fotograf: Enlight/Skärmdump/Montage: Proletären
Publicerad 11 september 2026 kl 12.00
Det israeliska företaget Enlight Renewable Energy har dussintals batteri-, sol-, och vindkraftsparker i de ockuperade Golanhöjderna i Syrien och i Palestina, samarbetar med israeliska armén och förser illegala bosättningar med el. Företaget äger också två landbaserade vindkraftsparker i Sverige, vilket Proletären rapporterat om tidigare. En av dem, Björnberget i Ånge kommun, stod klar 2023 och…
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