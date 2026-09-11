Vände sig emot samarbete med israeliskt storföretag – fick skriftlig varning

Det israeliska företaget Enlight Renewable Energy har dussintals batteri-, sol-, och vindkraftsparker i de ockuperade Golanhöjderna i Syrien och i Palestina, samarbetar med israeliska armén och förser illegala bosättningar med el. Företaget äger också två landbaserade vindkraftsparker i Sverige, vilket Proletären rapporterat om tidigare. En av dem, Björnberget i Ånge kommun, stod klar 2023 och…