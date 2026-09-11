Tenniskapitalist frias av Riksidrottsnämnden – okej att köpa sig makt i svensk idrott

Det är Riksidrottsnämnden (Rin), svensk idrotts högsta beslutande organ, som kommit fram till att det inte gjordes några fel när riskkapitalisten Christer Gardell och hans vapendragare Ulf Rosberg, ordförande i riskkapitalbolaget Nordic Capital och i tennisklubben i Djursholm, i slutet av april tog över ledningen för Tennisförbundet. Gardell sockrade sin kandidatur med 100 miljoner kronor…