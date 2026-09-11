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Kommentar
Tenniskapitalist frias av Riksidrottsnämnden – okej att köpa sig makt i svensk idrott
Det är nu helt okej i svensk idrott att använda 100 miljoner kronor som ekonomiska muskler för att avsätta en förbundsstyrelse och ta över ett helt förbund. Det har Riksidrottsnämnden slagit fast.
Riskkapitalisten Christer Gardell –Sveriges nya tennisboss. Fotograf: Montage: Proletären
Publicerad 11 september 2026 kl 10.43
Det är Riksidrottsnämnden (Rin), svensk idrotts högsta beslutande organ, som kommit fram till att det inte gjordes några fel när riskkapitalisten Christer Gardell och hans vapendragare Ulf Rosberg, ordförande i riskkapitalbolaget Nordic Capital och i tennisklubben i Djursholm, i slutet av april tog över ledningen för Tennisförbundet. Gardell sockrade sin kandidatur med 100 miljoner kronor…
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