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Krigsindustrin
Volkswagenfabrik ställer om produktion till israeliska vapen
Den tyska biljätten, som tillverkade militärfordon och vapen till Nazityskland under andra världskriget, säljer sin bilfabrik i Osnabrück. Den ska nu tillverka avfyrningsramper och komponenter till missilförsvarssystemet Iron Dome.
Den tyska delstaten Niedersachsen är delägare i det nya industriprojektet som är grundat på ett samarbete med det israeliskt statligt ägda vapenbolaget Rafael. Fotograf: Montage: Proletären
Publicerad 11 september 2026 kl 09.21
Volkswagen meddelade under måndagen att de säljer sin fabrik i Osnabrück till israeliska Aurelius Capital, som blir ny majoritetsägare, samt till delstaten Niedersachsen som är den näst största aktieägaren i den tyska biljätten. Enligt omstruktureringsavtalet kommer anläggningen att omvandlas till ett industriellt centrum dedikerat till att tillverka komponenter till det israeliska luftvärnssystemet Iron Dome, förankrat…
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