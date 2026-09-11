Volkswagenfabrik ställer om produktion till israeliska vapen

Volkswagen meddelade under måndagen att de säljer sin fabrik i Osnabrück till israeliska Aurelius Capital, som blir ny majoritetsägare, samt till delstaten Niedersachsen som är den näst största aktieägaren i den tyska biljätten. Enligt omstruktureringsavtalet kommer anläggningen att omvandlas till ett industriellt centrum dedikerat till att tillverka komponenter till det israeliska luftvärnssystemet Iron Dome, förankrat…