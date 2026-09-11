Lås upp hela webbplatsen
Ekobrott
Inget hände i polisutredning mot företagare – brottet blev preskriberat
Trots upprepade påminnelser från Åklagarmyndigheten stod en polisutredning om ekobrott still i åtta år.
Publicerad 11 september 2026 kl 07.59
Ett potentiellt ekonomiskt brott av en företagare utreddes av polisen i nästan åtta år. Trots upprepade påminnelser från Åklagarmyndigheten gick utredningen aldrig framåt och till slut blev brottet preskriberat. Den ursprungliga anmälan gjordes i november 2016 och gällde en person som misstänktes ha gjort olovliga överföringar och uttag från ett företagskonto. Förundersökningen inleddes samma dag.…
Få tillgång till hela tidningen
Digitalt
1 kr
första månaden
Därefter 79 kr/månaden.
Alla artiklar på proletaren.se
E-tidningen
Tillgång till arkivet från 2016
På Papper
(+ digitalt)
119 kr/mån
Tidningen hem i brevlådan varje vecka
Alla artiklar på proletaren.se
E-tidningen
Tillgång till arkivet från 2016
Ovanstående är löpande prenumerationer utan bindningstid.
Öppna proletaren.se/prenumerera i din webbläsare och välj en prenumeration.
Logga sedan in i appen med ditt konto.
Logga sedan in i appen med ditt konto.
Redan prenumerant?
Har du inget konto sedan tidigare? Glömt ditt lösenord?
Gå till hjälpsidorna.
Gå till hjälpsidorna.