Inget hände i polisutredning mot företagare – brottet blev preskriberat

Ett potentiellt ekonomiskt brott av en företagare utreddes av polisen i nästan åtta år. Trots upprepade påminnelser från Åklagarmyndigheten gick utredningen aldrig framåt och till slut blev brottet preskriberat. Den ursprungliga anmälan gjordes i november 2016 och gällde en person som misstänktes ha gjort olovliga överföringar och uttag från ett företagskonto. Förundersökningen inleddes samma dag.…