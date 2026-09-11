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Övervakning på jobbet
Göteborgs Spårvägar vill filma förarna: ”Obehaglig känsla”
Göteborgs Spårvägar vill sätta kameror i förarhytterna och filma spårvagnsförarna under hela arbetsdagen. Bolaget hänvisar till trafiksäkerheten – men facket protesterar och kräver central förhandling.
– Det är ju kul att man blir sedd av sin arbetsgivare, säger spårvägsföraren Mattias Nilsson.
– Det är ju kul att man blir sedd av sin arbetsgivare, säger spårvägsföraren Mattias Nilsson.
Fotograf: Göteborgs spårvägar/privat
Publicerad 11 september 2026 kl 10.00
– Det är ju kul att man blir sedd av sin arbetsgivare. Annars bryr de sig inte så mycket. Mattias Nilsson är spårvagnsförare i Göteborg och skrattar när han pratar om Göteborgs Spårvägars planer på att införa kamerabevakning i förarhytterna. – Just nu sker nästan all kontakt via appar där du får uppdateringar. Man har…
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