Göteborgs Spårvägar vill filma förarna: ”Obehaglig känsla”

– Det är ju kul att man blir sedd av sin arbetsgivare. Annars bryr de sig inte så mycket. Mattias Nilsson är spårvagnsförare i Göteborg och skrattar när han pratar om Göteborgs Spårvägars planer på att införa kamerabevakning i förarhytterna. – Just nu sker nästan all kontakt via appar där du får uppdateringar. Man har…