15-åring med koppling till Fagerstadådet gripen – spred högerextrema budskap

En 15-årig flicka från Södermanland är gripen, misstänkt för förberedelse till mord. Hon har också haft kontakt med Liam Nebel som sitter anhållen för skoldådet i Fagersta i slutet av augusti. Nu kan Proletären avslöja att den 15-åringa flickan har högerextrema åsikter och återkommande spridit innehåll med nazistiska och antisemitiska budskap på sociala medier. Polisen…