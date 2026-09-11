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Proletären avslöjar
15-åring med koppling till Fagerstadådet gripen – spred högerextrema budskap
En 15-åriga flickan har haft kontakt med den misstänkte gärningsmannen bakom skoldådet i Fagersta och misstänks själv för förberedelse till mord. Proletärens granskning visar att hon under minst ett års tid spridit nazistiskt och antisemitiskt innehåll – och återkommande material om tidigare svenska skolattacker.
Fotograf: Montage: Proletären
Publicerad 11 september 2026 kl 10.22
En 15-årig flicka från Södermanland är gripen, misstänkt för förberedelse till mord. Hon har också haft kontakt med Liam Nebel som sitter anhållen för skoldådet i Fagersta i slutet av augusti. Nu kan Proletären avslöja att den 15-åringa flickan har högerextrema åsikter och återkommande spridit innehåll med nazistiska och antisemitiska budskap på sociala medier. Polisen…
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