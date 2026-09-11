Socialismen är en fin tanke – och den fungerar!

Kommunistiska Partiets mål är att utvidga demokratin till att även omfatta ekonomins område och att införa socialism. Det kommer vi inte lyckas med nu i valet men med din hjälp kan vi komma lite närmare dessa mål.

Socialism är en fin tanke men det fungerar inte är en vanlig harang vi kommunister möts av. Det är ett märkligt påstående för socialismen fungerar. Det bevisas varje dag.

Socialism och planekonomi behöver inte vara komplicerat eller svårt att förstå. Våra bibliotek är praktisk socialism. Vi kan alla låna böcker, läsa tidningar och lyssna på musik utan att betala för det. Vi kan få vårt behov här täckt. Det är både en fin tanke och det fungerar.

Likadant med allemansrätten. Vi kan alla gå i skog och mark, plocka bär och svamp och helt gratis få njuta av naturen. Även det en försmak av socialismen och något vi alla värdesätter.

På vintern erbjuder flera kommuner allmänheten åkning i ishallen. Gratis och uppskattat av de allra flesta.

Vad är dessa vardagliga exempel om inte socialism? Något som vi alla kan få ta del av utan att behöva bekymra oss om storleken på våra plånböcker.

I valet kampanjar våra medlemmar för att införa denna vardagliga socialism på fler områden. Vi driver kravet om gratis kollektivtrafik. Kan kommunens böcker vara gratis kan kommunens bussar vara det.

I min hemkommun Växjö driver vi kommunister att man ska införa allmänhetens simning i simhallen. Kan man få åka skridskor i ishallen gratis på vissa tider borde man kunna få göra motsvarande om man vill bada och simma. Det hade dessutom varit en viktig reform för folkhälsan. En reform som också kan rädda liv. Förra året drunknade 103 personer i Sverige och med bättre vattenvana i samhället kan vi få ned dessa siffror.

På andra orter driver våra medlemmar kravet på gratis frukost i skolan och att körkortsutbildning ska ingå i gymnasieskolan. Vi arbetar för detta eftersom 276.000 barn lever i fattigdom och för att över hälften av alla lediga jobb kräver körkort.

Skulle dessa kommunistiska krav gå igenom ändras knappast samhället i grunden. Kapitalisternas grepp över oss kommer att bestå. Men tillvaron skulle bli lite lättare, lite rättvisare och lite mer solidarisk.

Dessa reformer är modesta och kan lätt införas. Pengarna finns i samhället, men på fel ställen.

Det är det här vi kommunister kan erbjuda i valet 2026, solidaritet och rättvisa. Vi visar både i ord och i handling att samhället kan gå i en helt annan riktning. Och det tror vi många av er därute både uppskattar och vill.

Själva vill vi så mycket mer men vi är inte där ännu. Den ekonomiska demokratin måste vi kämpa mycket mer för och den går inte att rösta fram i ett val. Men med din hjälp kan vi förändra samhället mer och fortare. Så lägg en röd röst i en blå tid, rösta på Kommunistiska Partiet i de val där vi kandiderar.

Tillsammans visar vi att socialismen inte bara är en fin tanke utan något som finns i vår vardag och som vi vill ha mer av. Låt den röda rösten bli fröet till en blomstrande framtid.

Jan-Åke Karlsson

Gymnasielärare och vice partiordförande i K

Kommunistiska Partiet ställer upp i 18 kommunval och ett regionval. Se mer information på val.kommunisterna.org.