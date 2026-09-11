Valrörelsen är på allvar – skämten bara på skoj

Kommunistiska Partiet ställer upp i 18 kommunval och ett regionval. I Jönköping toppas listan av guldsmeden Tom Svensson, som nyligen börjat med ståuppkomik. Proletären pratade med Tom Svensson om valrörelsen, politiken och humorn.

Vad driver ni för frågor i Jönköping?

– Vättern är en viktig fråga för oss. Sjön, som är en viktig dricksvattenkälla för hundratusentals människor, hotas nu av gruvplaner i Norra Kärr, av PFAS från Karlsborgs flygfält och av krigsmakten som fått regeringens lov att avfyra 69.000 skott och 150 raketer årligen.

Tom Svensson har börjat med ståuppkomik, men till vardags är han guldsmed. Foto: Privat

Hur har det gått för er än så länge?

– Vi tycker valrörelsen har gått väldigt bra. Vi har fått in många medlemsansökningar och ska hålla ett introduktionsmöte efter valet. Vi har nått ut med vår politik på gator och torg. För första gången ska vi också hålla valvaka i partilokalen, öppet för allmänheten.

Vid sidan av jobbet och politiken har du ju också börjat med ståuppkomik. Skiljer du på politik och komik, eller flyter de samman?

– Jag skiljer lite på ståuppkomik och politik. Än så länge är jag inte särskilt politisk i min standup. Det kräver en viss fingertoppskänsla om man inte ska göra sig ovän med publiken alltför mycket. Den 8 september ska jag dock göra en valspecial på baren Idlewild i Jönköping.

Kan du bjuda på något politiskt skämt som brukar gå hem oavsett åhörarens politiska färg?

– Jag brukar fråga publiken vad de röstar på och sedan säga att min hjärtefråga när jag röstar är legalisering. Får jag då med mig någon ur publiken på tåget så säger jag: ”Ja, det är för jävligt att nekrofili fortfarande är förbjudet”.

Då får du nog med dig liberalerna i publiken!

– Haha… Ja, det får jag nog.