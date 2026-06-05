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Rage Against the Machine-legendaren rockar Sweden Rock rödare

Tom Morello bjuder på en medryckande Sweden Rock-debut.
Fotograf: Andreas Köhler
Publicerad 5 juni 2026 kl 13.43
På Sweden Rocks andra dag gjorde den vänsterpolitiskt anstrukna rockstjärnan Tom Morello sin debut på festivalen med kompbandet Freedom Orchestra. I presentationen av den gamle Rage Against The Machine-legendaren berättas att Morello har pluggat statsvetenskap och tänkt bli politiker, och ställer retoriskt frågan till publiken: ”hellre politiker eller rockstjärna?” Men tänk om man kan göra…

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