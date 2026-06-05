Rage Against the Machine-legendaren rockar Sweden Rock rödare

På Sweden Rocks andra dag gjorde den vänsterpolitiskt anstrukna rockstjärnan Tom Morello sin debut på festivalen med kompbandet Freedom Orchestra. I presentationen av den gamle Rage Against The Machine-legendaren berättas att Morello har pluggat statsvetenskap och tänkt bli politiker, och ställer retoriskt frågan till publiken: ”hellre politiker eller rockstjärna?” Men tänk om man kan göra…