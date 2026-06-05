Lås upp hela webbplatsen
Rage Against the Machine-legendaren rockar Sweden Rock rödare
Tom Morello bjuder på en medryckande Sweden Rock-debut.
Fotograf: Andreas Köhler
Publicerad 5 juni 2026 kl 13.43
På Sweden Rocks andra dag gjorde den vänsterpolitiskt anstrukna rockstjärnan Tom Morello sin debut på festivalen med kompbandet Freedom Orchestra. I presentationen av den gamle Rage Against The Machine-legendaren berättas att Morello har pluggat statsvetenskap och tänkt bli politiker, och ställer retoriskt frågan till publiken: ”hellre politiker eller rockstjärna?” Men tänk om man kan göra…
Få tillgång till hela tidningen
Digitalt
1 kr
första månaden
Därefter 79 kr/månaden.
Alla artiklar på proletaren.se
E-tidningen
Tillgång till arkivet från 2016
På Papper
(+ digitalt)
119 kr/mån
Tidningen hem i brevlådan varje vecka
Alla artiklar på proletaren.se
E-tidningen
Tillgång till arkivet från 2016
Ovanstående är löpande prenumerationer utan bindningstid.
Redan prenumerant?
Har du inget konto sedan tidigare? Glömt ditt lösenord?
Gå till hjälpsidorna.
Gå till hjälpsidorna.