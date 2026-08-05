Jojo-strejken är tillbaka – men för att vinna krävs omtag

Då var Teslastrejken igång igen – likt en jojo med ett nytt strejkvarsel. De som tidigare återgått till arbetet i början av sommaren, ska tillbaka ut på barrikaderna. Den längsta strejken i modern svensk tid ser ut att fortsätta ännu längre.

Turerna kring strejken har varit många. Skattemissar, förluster i arbetsdomstolen på närmare miljonbelopp och en fackförening som inte riktigt vet vad de håller på med.

Teslastrejken initierades på begäran av medlemmar och ombudsmän, något som journalisten German Bender utförligt visar i sin bok Frontalkrock. Men beslutet fattades och strategin utmejslades centralt. Sedan dess har besluten under strejkens gång delgetts de strejkande, men alltid fattats av ledningen, något som rapporterats flitigt i fackföreningspressen. Den avhoppade strejkande Tobias Eng Strömberg förklarar det bäst i Dagens Arbete:

– Det var som att IF Metall ville vara puppet masters. Man fick till sig till punkt och pricka att, du ska göra så här. Inga diskussioner, ingenting sådant. Det var liksom, gör det här eller förlora dina pengar eller bli utesluten från strejken.

Bland de som återgått till arbete och nu varslas om att tas ut igen verkar bemötandet vara minst sagt blandat. ”Fredrik” är tydlig med vad han tänker om den nya stridsåtgärden: ”Det tänker jag skita i.”

Problemen med strejken är många. Dels har IF Metall misslyckats med att förmedla en klar och tydlig idé kring kollektivavtalet. De strejkande brinner inte längre för ett avtal och ser inte det viktiga med det. Det ersätts istället med plattityder som ”I Sverige kör vi med kollektivavtal”.

IF Metall har misskött dialogen, fattat beslut över de strejkandes huvuden och gjort missar som skapat en misstänksamhet och sått misstro bland de strejkande. Öppet mål för Tesla, som kunde välkomna de strejkande tillbaka med öppna armar.

IF Metalls avtalssekreterare Simon Petersson kallar strejkåtgärderna för “delvis ett schackspel”. I schack så finns det ett uttryck som kallas gambit, att man offrar material, pjäser, för att vinna någonting annat. Det senaste draget i Tesla-spelet ser mer ut som en misslyckad gambit, snarare än ett genialt schackdrag.

I en strejk finns det ett grundläggande material som fackföreningarna kan använda sig av: arbetare som kan tänka sig att lägga ned sitt arbete för att få igenom sina krav, alltså strejkande. Det går inte att offra sina strejkande på kollektivavtalets heliga altare utan att också formulera varför det är viktigt med just kollektivavtal. Då har man endast slösat bort sitt senaste drag och sitt material samtidigt som tiden rinner ut.

Det finns inga ursäkter när man spelar schack mot en av världens rikaste män. Det går inte att likt Max von Sydow försöka skjuta upp det oundvikliga. Om IF Metall inte vill förlora strejken helt, så måste nya metoder användas. Det krävs nya sätt att tänka.

I slutändan är det faktiskt de som strejkar som håller uppe hela strejken. Därför måste de få vara med och diskutera och fatta besluten kring de stridsåtgärder de själva ska genomföra.

Gör man dessa omtag, så har IF Metall och de strejkande på Tesla alla chanser att vända strejken till seger.