Fredsveteran får anti-atombombspris

Svenska läkare mot kärnvapen (SLK) delar i år ut sitt anti-atombombspris till fredsaktivisten Ingela Mårtensson, 86, en veteran med över 40 års engagemang mot kärnvapen.

– Det känns otroligt fint, SLK är en enormt viktig organisation som jag beundrar och de gör ett jätteviktigt jobb. Inte minst nu när kärnvapenhotet är större än på länge, säger Ingela Mårtensson till Proletären.

Hon tycker att det talas mer lättvindigt om kärnvapen nu än för några årtionden sedan.

– Efter min första kontakt med fredsrörelsen gick jag med i Fredsmarschen till Paris 1981. Då var fredsrörelsen stark. Frågan som dominerade var utplaceringen av nya kärnvapenrobotar i Europa, vilket rörelsen också stoppade. Då fanns en rädsla för kärnvapenkrig. Det finns inte idag. Om man pratar om kärnvapen pratar man om att det ska ge säkerhet, man pratar inte om att man inte vill att det ska bli kärnvapenkrig.

– Man har en alldeles för optimistisk syn på detta. Vi har ingen riktig debatt kring kärnvapen, vilket vi borde ha. Och informera på ett bättre sätt.

Ingela Mårtensson var tidigare engagerad i Folkpartiet (numera Liberalerna). Hon var ledamot i Göteborgs kommunfullmäktige för partiet åren 1979-1982 och sedan även riksdagsledamot 1985-1994.

Men hon är sedan länge partilös och ställer sig starkt kritisk till hur hennes gamla parti – och de flesta andra riksdagspartier – agerat de senaste åren. Både vad gäller det kuppartade Natointrädet och sedan undertecknandet av DCA-avtalet, som mer eller mindre innebär att USA får tillgång till svensk militär infrastruktur.

– Kommer de placera kärnvapen på svensk mark? Det nämns aldrig och inget förbud finns inskrivet i avtalet. Och när det gäller Natointrädet så har vi som bekant inga ”förbehåll”.

När Ingela Mårtensson frågade riksdagsledamöterna om vi kommer behöva tillåta kärnvapen på svensk mark i och med våra nya säkerhetspolitiska antaganden var det bara moderaternas Pål Jonson som svarade ja rakt ut.

– De andra ville helst inte prata om det.

Hur skulle fredsrörelsen kunna växa idag?

– Det är viktigt att olika organisationer kan samverka. Och just nu är det är bara Svenska Freds som blir tillfrågade om det är något, någon remissinstans eller liknande. Man skulle önska att läkare till exempel fick komma med sina perspektiv för att bredda debatten.

Ingela Mårtensson tilldelas priset imorgon den 6 augusti, på Hiroshimadagen, i Storkyrkan i Stockholm.