Tidöpartierna vill ha ny flyktingkris

Kort efter att de första rapporterna från migrantkrisen i Ceuta kablats ut i media startade det förutsägbara tugget från Tidöpartierna och deras anhängare. Snart kommer tiotusentals migranter till Sverige! Stäng Öresundsbron! Släng ut Spanien ur Schengen, ja helst även EU!

Migrantkrisen i Ceuta – med stor sannolikhet orkestrerad och påhejad av Marocko för att utöva påtryckning mot Spanien – kom lägligt. Äntligen en ny flyktingkris, där det enkelt går att peka ut en syndabock till allt från kriminalitet till stökiga badplatser.

För högerpartierna, med Sverigedemokraterna i spetsen, är migrationen och flyktingkriserna inte bara tacksamma sakfrågor, det har blivit deras hela livsluft. Vad skulle de egentligen vara om de inte hade invandringen att skylla allt på?

Att stor migration skapar påfrestningar, såväl i Spanien som i Sverige, är ingen nyhet. Men de senaste decenniernas arbetslöshet, bostadsbrist och välfärdsslakt beror inte på invandringen utan på nyliberal högerpolitik. Och de skyldiga är de styrande politikerna – inte flyktingarna.