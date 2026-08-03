I nyhetsflödet för några veckor sedan såg jag en bild på en president i ett möte med en delegation från ett annat land. Det var något tragiskt och obehagligt över bilden, vilket jag återkommer till. Men den väckte samtidigt minnen från en resa jag gjorde för snart tjugo år sedan, i en tid då världen var en annan.

Det var tidig kväll och jag traskade nyfiket omkring på livliga, trånga gator på en plats jag aldrig varit förr. Det var