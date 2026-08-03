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Krönika
Venezuela sviker Palestina – och Kuba
Fotograf: IDF Spokesperson's Unit / CC BY-SA 3.0 / Breakthrough News / Proletären
Jag inser naturligtvis att det venezuelanska styret har Trumps och Rubios kniv mot strupen – gör som vi säger, annars slutar ni som Maduro! Men det går ändå inte att ursäkta.
I nyhetsflödet för några veckor sedan såg jag en bild på en president i ett möte med en delegation från ett annat land. Det var något tragiskt och obehagligt över bilden, vilket jag återkommer till. Men den väckte samtidigt minnen från en resa jag gjorde för snart tjugo år sedan, i en tid då världen var en annan.
Det var tidig kväll och jag traskade nyfiket omkring på livliga, trånga gator på en plats jag aldrig varit förr. Det var
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