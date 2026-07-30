Amerikanska barnstjärnan tar ställning för Palestinas barn

Hon är mamman, barnpedagogen och Youtubestjärnan med över 20 miljoner följare och en topplacering på Netflix. Hon lär småttingar bokstäver, siffror och hur man borstar tänderna. Och hon tar ställning för Palestinas barn. ”Jag bryr mig inte om mothugg, jag bryr mig om barn. Jag kan tolerera mothugg. Det jag inte kan tolerera är att…