Lås upp hela webbplatsen
Palestinasolidaritet
Amerikanska barnstjärnan tar ställning för Palestinas barn
– Jag bryr mig inte om mothugg, jag bryr mig om barn. Jag kan tolerera mothugg. Det jag inte kan tolerera är att barn blir bombade och ihjälsvultna, skriver Ms. Rachel.
Ms. Rachel har över 20 miljoner prenumeranter på Youtube. Fotograf: Skärmdumpar: Youtube/Instagram Montage: Proletären
Publicerad 30 juli 2026 kl 12.48
Hon är mamman, barnpedagogen och Youtubestjärnan med över 20 miljoner följare och en topplacering på Netflix. Hon lär småttingar bokstäver, siffror och hur man borstar tänderna. Och hon tar ställning för Palestinas barn. ”Jag bryr mig inte om mothugg, jag bryr mig om barn. Jag kan tolerera mothugg. Det jag inte kan tolerera är att…
Få tillgång till hela tidningen
Digitalt
1 kr
första månaden
Därefter 79 kr/månaden.
Alla artiklar på proletaren.se
E-tidningen
Tillgång till arkivet från 2016
På Papper
(+ digitalt)
119 kr/mån
Tidningen hem i brevlådan varje vecka
Alla artiklar på proletaren.se
E-tidningen
Tillgång till arkivet från 2016
Ovanstående är löpande prenumerationer utan bindningstid.
Öppna proletaren.se/prenumerera i din webbläsare och välj en prenumeration.
Logga sedan in i appen med ditt konto.
Logga sedan in i appen med ditt konto.
Redan prenumerant?
Har du inget konto sedan tidigare? Glömt ditt lösenord?
Gå till hjälpsidorna.
Gå till hjälpsidorna.