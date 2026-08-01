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SOK svarar ÄNTLIGEN på Proletärens frågor
I ett mejl svarar Sveriges Olympiska Kommitté på frågor som Proletären ställt om varför SOK bojkottar Ryssland men inte USA och Israel.
Efter fyra veckor (och flera påminnelser) svarar äntligen Sveriges Olympiska Kommitté på Proletärens frågor. Fotograf: Proletären
Publicerad 19 augusti 2026 kl 12.12
Det var den 20 juli som Proletären skickade tre frågor till Sveriges Olympiska Kommitté (SOK). Efter två påminnelser inkom SOK med ett svar i slutet av förra veckan. Här är Proletärens frågor, SOK:s svar och våra kommentarer till dem. Proletärens mejl till SOK: I ett uttalande nyligen tar SOK klart ställning mot ett eventuellt ryskt…
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