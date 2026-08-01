SOK svarar ÄNTLIGEN på Proletärens frågor

Det var den 20 juli som Proletären skickade tre frågor till Sveriges Olympiska Kommitté (SOK). Efter två påminnelser inkom SOK med ett svar i slutet av förra veckan. Här är Proletärens frågor, SOK:s svar och våra kommentarer till dem. Proletärens mejl till SOK: I ett uttalande nyligen tar SOK klart ställning mot ett eventuellt ryskt…