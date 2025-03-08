K i kampen för fred och nedrustning

Upprustningen och satsningarna på militären slår nya rekord varje år. 2015 var försvarsanslagen i regeringens budget på 45 miljarder. I år satsas svindlande 175 miljarder på krigsmakten.

– Folk i min ålder har alltid fått höra att vi inte har råd med pensioner, med skolan, med invandring och så vidare. Men till militären finns det miljarder och åter miljarder, säger Jakob Lejon, industriarbetare och förstanamn på K:s vallista i Sundsvals kommun där Kommunistiska Partiet lyft frågan om fred och internationell solidaritet, både i Palestinasolidariteten och genom att avdelningen arrangerat protester mot USA:s attacker på Venezuela och Iran.

Idag står alla riksdagspartier, från höger till vänster, bakom miljardrullningen till militären. Även Vänsterpartiet accepterar i praktiken Natomedlemskapet.

– För mig var antiimperialismen anledningen till att jag gick med i K. Socialdemokraterna och Vänsterpartiet lägger sig ju platta för Nato och USA, säger Jakob Lejon.

Fredsfrågan hänger ihop med många andra frågor, däribland klimat- och miljöfrågor. Inte bara globalt, med ökade utsläpp på grund av krigen, utan också lokalt. I Jönköpings kommun riskerar krigsövningar och militär verksamhet att ha en direkt påverkan på invånarnas hälsa.

– Militärövningar kring Jönköping påverkar vårt vatten, Vättern. Samtidigt ser vi nedskärningar i skolan och underskott i socialförvaltningen, säger Emilia Haraldsson, socialsekreterare och fjärde namn på Kommunisternas vallista i Jönköping, som hellre ser mer pengar till välfärden – och hoppas att valet ska få fler att engagera sig.

Emilia Haraldsson talar. Foto: Proletären

– Vi vill se en bred klimat-, freds-, och solidaritetsrörelse som kan bidra till att väcka medvetandet och knyta ihop rörelserna. Det handlar om att komma vidare från köksbordssnacket.

Joeri vad der Sype, IT-konsult och andranamn på K:s vallista i Örebro, tycker det är viktigt att ifrågasätta propagandan om Nato.

– Nato framställs som en försvarsallians men i praktiken är de en imperialistisk allians. Nato har i många år försökt utvidga sitt inflytande, vilket bidrog till kriget i Ukraina. De har också genomfört anfallskrig i Libyen och Afghanistan.

I Örebro finns vapentillverkare som Saab och BAE Systems – som har haft kopplingar till kommunen, enskilda politiker och universitetet.

– Deras intressen flätas samman på ett sätt som undergräver fred, diplomati och demokrati, säger Joeri van der Sype.

Banderoll med parollen ”välfärd istället för vapen”. Foto: Proletären

För Kommunistiska Partiet är frågan inte ny. Partiet har varit drivande i protester mot Nato – som den i Helsingborg 16 maj – och krigsövningar, för fred och internationell solidaritet, sedan partiets bildande 1970. Imperialism och krig är en ofrånkomlig del av det kapitalistiska systemet, menar Joeri van der Sype. Det finns alltid de som tjänar på krig. Och de som förlorar på krig.

– Krig är ett uttryck för klassintressen. När spänningar ökar är det vapenindustrin som tjänar på det samtidigt som vanliga människor betalar priset, inte bara i de länder som bombas och invaderas, utan också här i västvärlden. Upprustningen sker på bekostnad av välfärden.

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