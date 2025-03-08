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Med full fart ut för stupet

Nu är det ännu tydligare än i förra valet att det inte finns något alternativ till krigspartierna i riksdagen.
Det nya Sverige – total krigshysteri. Och inget av riksdagspartierna vill föra oss in på annan väg. Fotograf: Artur Szandrowski/Proletären
Publicerad 21 augusti 2026 kl 08.00

De senaste fyra åren har Sverige i rekordfart gått från att vara militärt alliansfritt till att inlemmas i USA:s krigsmaskin Nato. De styrande politikerna, både den tidigare socialdemokratiska och den nuvarande Tidöregeringen, har dessutom upplåtit 17 militärbaser till USA genom DCA-avtalet.

Magdalena Andersson var fortfarande statsminister när Socialdemokraterna rekordsnabbt släppte sitt gamla motstånd mot att Sverige skulle gå med i Nato, för att det inte skulle bli en valfråga inför valet 2022.

Rysslands invasion av Ukraina i februari samma år var förevändningen för att den sittande regeringen – vars försvarsminister Peter Hultqvist lovat S-kongressen att ”det blir inga ansökningar om något medlemskap så länge vi har en socialdemokratisk regering” – ändå beslutade ansöka om just det i maj 2022.

– Jag kommer definitivt aldrig så länge jag är försvarsminister att medverka i en sådan process. Det kan jag garantera alla, hade Hultqvist sagt ett halvår tidigare inför S-ombuden på kongressen. Och i valet 2018 hade en majoritet av väljarna röstat på partier som inte ville att Sverige skulle gå med i Nato.

2022 fanns det inte längre något riksdagsparti som gick till val på att motsätta sig Natoanslutningen, då även Vänsterpartiet och Miljöpartiet tystnat i frågan. Sedan tog det Sveriges nya statsminister Ulf Kristersson två år av fjäskande för Turkiets president Erdogan till att Sverige formellt blev Natomedlem i april 2024.

DCA-avtalet – som ger USA rätt till svenska militärbaser i en tid när USA:s president hotar också Natoallierade Danmark med att annektera Grönland – förbereddes också av Socialdemokraterna och beseglades när Kristersson var statsminister.

Nu är det ännu tydligare än i förra valet att det inte finns något alternativ till krigspartierna i riksdagen. Alla riksdagspartier, inklusive Vänsterpartiet, har accepterat Natoanslutningen och ställer sig helt bakom den enorma miljardrullning till militären som följt i spåren av Natoanslutningen och DCA-avtalet.

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