Att en så avgörande fråga för hela vår planets existens som klimatfrågan knappt ens diskuteras i årets valrörelse är skrämmande. Inte minst med tanke på att koldioxidutsläppen nådde nya rekordnivåer förra året.

Så länge kapitalismen råder kommer den gröna energin inte ersätta den fossila. Sol, vind och vatten tränger inte undan kol och olja. Istället läggs den ovanpå i ett system som hungrar efter mer energi, i jakt på mer tillväxt och mer profit.

Det som saknas är inte kunskap om hur klimatet kommer att förändras eller vad som behövs för att hindra klimatkatastrofen – utsläppen av växthusgaser måste minska! Men det nuvarande systemet klarar inte av det.

Därför måste en klimatpolitik värd namnet utmana kapitalismen. Det är också därför våra systemförvaltande politiker inte talar om klimatet.

Dessbättre finns de som vill sätta klimatet på agendan. Ett stort antal organisationer har kallat till klimatmarsch i Stockholm nu på söndag för att få upp frågan på dagordningen.

Ett bra första steg! Nu gäller det att visa att en grön klimatpolitik måste vara röd för att få effekt.