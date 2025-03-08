Det pyr i deras franska nerver

”Får jag inte dansa, vill jag inte vara med i er revolution”, eller vad det nu var den gamla anarkisten Emma Goldman ska ha sagt. Hursomhelst så är det ord som klimataktivist- och technomusik-kollektivet Planéte Boum Boum tagit fasta på.

Fransmän är redan världsbäst på att göra fest av strejker och protester. Planéte Boum Boum har bara tagit det ett steg längre.

– Vi har inte uppfunnit något nytt egentligen, utan spinner vidare på en långvarig tradition, men vi började experimentera med hur man kan göra technobeats till demonstrationsparoller, ”coolifiera” det för att locka folk, berättar Planéte Boum Boums frontfigur Marie Cohuet för Proletären.

Det har lyckats. I de stora demonstrationerna mot den avskydda pensionsreformen i landet 2023 var ”klimatblocket” bland de festligaste inslagen.

Klippen på demonstranterna, bland annat Planéte Boum Boums Mathilde Caillard, som rejv-dansade till pumpande technoparoller blev virala:

Retraite, climate – même combat! / Pas de retraitées, sur une planète brûlé! (Pensioner, klimat – samma kamp! Inga pensionärer på en bränd planet!) och Taxer les riches! Taxer les riches! (Beskatta de rika!).

Förra sommaren släppte Planéte Boum Boum kanondängan Ça crame! (Det brinner), en svidande kritik mot det ekonomiska system som utarmar planeten – och snart gör att den står i lågor:

Jobba mer / för att konsumera mer / för att exploatera mer / för att förorena mer / för att kämpa mer / för att jobba mer/ för att jobba mer, för att jobba…

Stopp!

Ja, visst är det kul att arbeta när det är femtio grader varmt / Jag höll på att kvävas på jobbet

Allt för BNP:s skull / För att bränna ner allt / För att fylla fickorna på en bekväm elit / Det är vårt mål

– Det största hotet mot vårt klimat är kapitalismen. Grunden till våra samhällen. Att bara roffa åt sig resurser utan hänsyn till människoliv eller miljö, säger Marie Cohuet.

Ur ett klimatperspektiv var förra sommaren fruktansvärd i Frankrike. Men årets värmeböljor var ännu värre – med temperaturer en bra bit över 40-strecket och skogsbränder som tvingat tusentals på flykt.

– Man skulle kunna tro att alla blev varse om hur ”brännande” klimatfrågan är, men de konservativa och ytterhögersfären vill marginalisera ämnet, eller bara vagga in oss i ett lugn om att vetenskapen kommer att lösa allt.

– Det finns en strategi från maktens håll om att söndra och distrahera folket från frågan, eller på andra sätt hitta anledningar att inte agera. Men klimatet gör sig påmint i folks liv – det var över 200 000 personer som evakuerades [till följd av skogsbränderna], många är oroliga över att inte kunna flytta tillbaka. Det påverkar folks uppehälle, många bönder och så vidare. Jag vet inte om det här kommer trigga något hos folk men det är vår uppgift som aktivister att få folk som tidigare varit bortkopplade från frågan att inse att den påverkar allas liv.

Men man kommer ingenvart med bara dystra budskap, menar Marie Cohuet. Snart släpper kollektivet en ny låt som handlar om att det faktiskt går att få till förändringar, om folk sluter sig samman.

– Den handlar om forna tiders segrar. Däribland socialförsäkringssystemet, som arbetare kämpade till sig efter andra världskriget. Det var ett stort skifte från ett helt och hållet kapitalistiskt system. Det var faktiskt en ”massive win” som man-kan peka på för folk som säger att vissa mål är orealistiska eller utopiska.