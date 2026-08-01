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Franska brandmän i kamp mot bränder – och nedskärningar
Den franska nedskärningspolitiken, som tillämpats av flera på varandra följande regeringar, har slagit hårt mot brandförsvaret, berättar brandmannen Peter Gurrachaga, som kämpar både mot bränder och otillräckliga resurser.
Peter Gurruchaga, 45, är yrkesbrandman vid räddningstjänsten i Val-d'Oise och fackligt förtroendevald i CGT SDIS. Fotograf: Privat / CGT (AI-genererad) / Montage: Proletären
Publicerad 4 augusti 2026 kl 09.18
Enorma skogsbränder har härjat i Europa i sommar. De har varit långt värre än genomsnittet, både sett till antal och omfattning. Ett av de hårdast drabbade länderna har varit Frankrike, där drygt 116.000 hektar skog har brunnit, vilket av inrikesministeriet beskrivs som ett historiskt rekord. Peter Gurruchaga, brandman med 23 år i yrket och fackligt…
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