Media lyder husse

Den 19 juli 2026 var det två år sedan Internationella domstolen i Haag (ICJ) slog fast att Israels ockupation av Palestina – inklusive Gaza – är illegal och måste upphävas, med ”fullständiga skadestånd” till palestinierna.

”Finansiellt, ekonomiskt, militärt eller teknologiskt stöd till staten Israel” utifrån, som upprätthåller ockupationen, är olagligt. Det innefattar “alla diplomatiska, politiska, och ekonomiska band med Israel, inklusive handel och finans, pensionsfonder, akademi och välgörenhet”.

I en omröstning i FN:s generalförsamling, efter ICJ:s domslut, röstade en överväldigande majoritet för att