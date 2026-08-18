En motkraft i de kommunala församlingarna – i 47 år!

När vi kommunister säger ”välfärd istället för vapen”, så säger övriga politiska partier, från SD till V: Mer vapen och mer militär upprustning på bekostnad av välfärd och diplomati.

Förra året satsade regeringen 138 miljarder på krigsmakten. Samtidigt exporterade Sverige vapen för 28 miljarder.

Alla de pengar som idag läggs på krig och massförstörelsevapen skulle behövas för att ta tag i alla problem som finns i det svenska samhället. Vad skulle inte alla dessa miljarder kunna göra ute i vårt civilsamhälle?

Vi skulle slippa underbemanning och långa vårdköer på våra sjukhus. Vi skulle kunna lägga mer resurser på att ta hand om vilsna ungdomar som idag blir lätta byten för kriminella. Kommuner och regioner skulle kunna slippa ständiga sparbeting.

Pengarna och resurserna måste naturligtvis användas för att BYGGA samhällen. Inte att rasera dem.

Därför är det extra viktigt att det finns ett parti som ALLTID är en motkraft mot krigspolitik och högerpolitik. Ett parti som alltid står upp för solidaritet och rättvisa i stort som i smått.

I kommunvalet i Lysekil blir det extra tydligt där vi i hela 47 år och 13 mandatperioder har kunnat vara denna motkraft, inte bara på gator och torg utan även i de kommunala församlingarna.

Så här några veckor innan valet kan det vara på sin plats att påminna om vad vi faktiskt gjort och varför man ska rösta på Kommunistiska partiet. Vi vet att våra mandat i fullmäktige har en viktig roll att fylla.

Kommunistiska Partiet behövs för att vi fortsatt ska kunna vara en röst även i fullmäktige för de som drabbas av den sociala nedrustningen.

I en aktuell debatt om hemtjänsten kräver vi till exempel att kommunens överskott ska användas till att förbättra arbetsvillkor, bemanning, arbetstider och löner för kommunens vårdarbetare. För att få ned sjukskrivningstalen, underlätta rekrytering och bryta den illavarslande ”trenden” att ungdomar ogärna söker sig till vårdutbildning och vårdyrken.

Vårt parti har alltid kämpat för att kommunen ska ha en förebyggande och kreativ ungdomsverksamhet som ”motverkar negativ gängbildning” och segregation. Vi har alltid agerat mot utförsäljning och privatisering av kommunala hyresrätter och för en solidarisk bostadspolitik och tagit strid för allas rätt till ett bra och ekonomiskt överkomligt boende .

Vi har lyft den internationella solidariteten och krävt kommunal bojkott av Israel och att kommunen ska hissa den palestinska flaggan i solidaritet med ett ockuperat och krigshärjat folk.

Vi har konsekvent agerat för att återuppta fossilfri person- och godstrafik på Lysekilsbanans järnväg, som i kombination med sjöfrakt är det mest miljövänliga sättet att transportera gods. Samtidigt som vi alltid agerat för att förhindra att attraktiva havsnära områden blir profitobjekt för markspekulanter och fastighetshajar.

Det är också viktigt att det finns politiker i fullmäktige som vågar lyfta frågan om en nationell rättvis finansiering av vård skola och omsorg. Eftersom finansiering av vård, skola och omsorg i grunden är ett nationellt ansvar.

Vi är naturligtvis också en garant för ett fortsatt motstånd mot mygel och överklassfjäsk.

En röst på K är aldrig bortkastad.

Stig Berlin

Pensionerad undersköterska och ersättare för K i Lysekils kommunfullmäktige.