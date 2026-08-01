Vapenindustrin växer i Bergslagen: ”Blir ett självspelande piano”

Lördagen den 15 augusti samlades ett hundratal personer på torget i Nora för att protestera mot Sweden Ballistics och Nora kommuns planer på att bygga en vapenfabrik vid sjön Vikern, närmare bestämt i samhället Nor, strax väster om Nora. Bakom demonstrationen stod föreningen Bevara Nor och Vikern, Naturskyddsföreningen samt de fem politiska partierna i Nora…