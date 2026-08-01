Lås upp hela webbplatsen
Välfärd inte vapen
Vapenindustrin växer i Bergslagen: ”Blir ett självspelande piano”
Planerna på en TNT-fabrik vid sjön Vikern har väckt starka protester. I lördags samlades ett hundratal personer i Nora för att säga nej. Men fabriken är bara en del av en betydligt större expansion av vapenindustrin i Bergslagen.
Fotograf: Erling Bronsberg
Publicerad 18 augusti 2026 kl 08.55
Lördagen den 15 augusti samlades ett hundratal personer på torget i Nora för att protestera mot Sweden Ballistics och Nora kommuns planer på att bygga en vapenfabrik vid sjön Vikern, närmare bestämt i samhället Nor, strax väster om Nora. Bakom demonstrationen stod föreningen Bevara Nor och Vikern, Naturskyddsföreningen samt de fem politiska partierna i Nora…
Få tillgång till hela tidningen
Digitalt
1 kr
första månaden
Därefter 79 kr/månaden.
Alla artiklar på proletaren.se
E-tidningen
Tillgång till arkivet från 2016
På Papper
(+ digitalt)
119 kr/mån
Tidningen hem i brevlådan varje vecka
Alla artiklar på proletaren.se
E-tidningen
Tillgång till arkivet från 2016
Ovanstående är löpande prenumerationer utan bindningstid.
Öppna proletaren.se/prenumerera i din webbläsare och välj en prenumeration.
Logga sedan in i appen med ditt konto.
Logga sedan in i appen med ditt konto.
Redan prenumerant?
Har du inget konto sedan tidigare? Glömt ditt lösenord?
Gå till hjälpsidorna.
Gå till hjälpsidorna.