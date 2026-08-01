FN: ”Västbanken befinner sig på bristningsgränsen”

Mellan januari 2025 och juni 2026 genomförde israeliska bosättare fler än 3.000 attacker på Västbanken som ledde till dödsfall eller förstörelse av egendom, enligt siffror från FN, motsvarande omkring sex attacker per dag. Bosättarvåldet dödade 303 palestinier (inklusive 70 barn), skadade fler än 5.400 och tvingade tiotusentals människor på flykt under samma tidsperiod. 2.402 byggnader…