Lås upp hela webbplatsen
Etnisk rensning
FN: ”Västbanken befinner sig på bristningsgränsen”
Den illegala utbyggnaden av bosättningar och Israels bosättarvåld har ökat dramatiskt över hela det ockuperade Västbanken i år. Fler än 10.000 attacker har genomförts av bosättarmiliser och IDF.
IDF-soldater genomför en storskalig militäroperation mot flyktinglägret Qalandiya norr om Östra Jerusalem den 5 augusti. Åtminstone 51 personer skadades; 35 fördes till sjukhus. Fotograf: Skärmdump/BreakThrough News
Publicerad 18 augusti 2026 kl 14.16
Mellan januari 2025 och juni 2026 genomförde israeliska bosättare fler än 3.000 attacker på Västbanken som ledde till dödsfall eller förstörelse av egendom, enligt siffror från FN, motsvarande omkring sex attacker per dag. Bosättarvåldet dödade 303 palestinier (inklusive 70 barn), skadade fler än 5.400 och tvingade tiotusentals människor på flykt under samma tidsperiod. 2.402 byggnader…
Få tillgång till hela tidningen
Digitalt
1 kr
första månaden
Därefter 79 kr/månaden.
Alla artiklar på proletaren.se
E-tidningen
Tillgång till arkivet från 2016
På Papper
(+ digitalt)
119 kr/mån
Tidningen hem i brevlådan varje vecka
Alla artiklar på proletaren.se
E-tidningen
Tillgång till arkivet från 2016
Ovanstående är löpande prenumerationer utan bindningstid.
Öppna proletaren.se/prenumerera i din webbläsare och välj en prenumeration.
Logga sedan in i appen med ditt konto.
Logga sedan in i appen med ditt konto.
Redan prenumerant?
Har du inget konto sedan tidigare? Glömt ditt lösenord?
Gå till hjälpsidorna.
Gå till hjälpsidorna.