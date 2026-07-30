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Kriget mot Iran
Irankriget har kostat USA hälften av missillagret
På mindre än sex månader har USA använt nästan två tredjedelar av sina Patriot-robotar. Samtidigt vädrar vapenjätten Lockheed Martin vinst.
En missil avfyras från ett THAAD-system. Fotograf: Defense Visual Information Distribution Service
Publicerad 30 juli 2026 kl 16.08
Den amerikanska militärens lager av luftvärnsrobotar och försvarsmissiler har minskat kraftigt till följd av kriget mot Iran, som USA har trappat upp de senaste veckorna. Det visar en ny rapport som publicerades i måndags av den USA-baserade tankesmedjan Center for Strategic and International Studies (CSIS). CSIS uppskattar att antalet Patriot-robotar har minskat från 2.330 före…
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