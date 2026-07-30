Irankriget har kostat USA hälften av missillagret

Den amerikanska militärens lager av luftvärnsrobotar och försvarsmissiler har minskat kraftigt till följd av kriget mot Iran, som USA har trappat upp de senaste veckorna. Det visar en ny rapport som publicerades i måndags av den USA-baserade tankesmedjan Center for Strategic and International Studies (CSIS). CSIS uppskattar att antalet Patriot-robotar har minskat från 2.330 före…