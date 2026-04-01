De tog miljarderna – och lämnade välfärden i kris

Den svenska välfärden är tänkt att garantera oss alla trygghet och frihet. Men trots de hundratusentals välfärdsarbetare som gör ett fantastiskt jobb, går resursbrist och nedskärningar ut över verksamheten. Personalen knappt klarar av sitt jobb och kvalitén på välfärden försämras.

Att välfärden raserats är inte en slump – utan ett resultat av medveten politik.

I början av 1980-talet låg de offentliga utgifterna på cirka 65 procent av BNP. Idag är de nere på under 50 procent. Tappet motsvarar cirka 1000 miljarder varje år, räknat på dagens BNP.

De förlorade miljarderna motsvarar cirka två miljoner undersköterskor eller 1,8 miljoner förskollärare. Vanligt folk får betala genom sämre välfärd och sämre arbetsvillkor inom välfärdsyrkena.

Samtidigt har skatterna på kapitalvinster sjunkit kraftigt de senaste 25 åren, från cirka 50 procent till dagens 20,6 procent. Skatter på förmögenheter, arv och fastigheter har sänkts – eller avskaffats helt. Det totala minskade skatteuttaget gör att staten har cirka 450 miljarder kronor mindre att fördela än år 2000, enligt den fackliga rapporten ”Från urholkning till utveckling”.

Politikerna har öppnat upp välfärden för privata aktörer vars främsta mål är att göra vinst. I dag drivs omkring 30 procent av välfärdstjänsterna i privat regi. Välfärdsföretagen omsätter cirka 250 miljarder kronor varje år. Med en vinstmarginal på 8 procent försvinner ytterligare cirka 20 miljarder skattekronor varje år.

Sveriges kommuner och regioner varnar för ett underskott på över 30 miljarder kronor de kommande åren. Samtidigt ökar behoven. Antalet personer över 80 år väntas också öka med mer än 50 procent fram till 2030.

Konsekvenserna märks inte minst inom verksamheterna. Inom äldrevården uppger över 60 procent av personalen att de inte hinner med sitt arbete, enligt Kommunal. Inom offentlig sektor är sjukskrivningarna idag mer än dubbelt så höga som inom det privata näringslivet.

Med andra ord behövs det alltså en rejäl satsning på välfärden.

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